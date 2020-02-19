Умер скульптор Анатолий Бичуков

"Анатолий Андреевич сегодня скончался. Время и место прощания будут известны позже", - сообщили в РАХ.

Бичуков - автор "Памятника защитникам земли Российской" на Поклонной горе, памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре, памятника маршалу Георгию Жукову в Одинцове, памятника Сергею Есенину в Ульяновске.