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Умер скульптор Анатолий Бичуков
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РИА Новости

Умер скульптор Анатолий Бичуков

11:28 19.02.2020 (обновлено: 11:51 19.02.2020)
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© Фото : Российская академия художествХудожник Анатолий Бичуков
Художник Анатолий Бичуков
© Фото : Российская академия художеств
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств (РАХ), скульптор Анатолий Бичуков скончался в среду на 86-ом году жизни, сообщили РИА Новости в РАХ.
"Анатолий Андреевич сегодня скончался. Время и место прощания будут известны позже", - сообщили в РАХ.
Бичуков - автор "Памятника защитникам земли Российской" на Поклонной горе, памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре, памятника маршалу Георгию Жукову в Одинцове, памятника Сергею Есенину в Ульяновске.
Художник выполнил портреты российских императоров Петра I, Екатерины II, Александра II и Николая I для апартаментов президента России в Большом Кремлёвском дворце.
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