Южная Корея назначила нового консула в Ухане

СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Южная Корея назначила нового консула в генеральное консульство в китайском Южная Корея назначила нового консула в генеральное консульство в китайском Ухане , который стал эпицентром заражения коронавирусом , сообщил МИД РК.

Новый консул Кан Сын Сок до недавнего времени был главой корейского консульства в КНР в Даляне. Он поступил на работу в МИД в 1988 году и с тех пор служил на различных должностях в разных странах, в том числе в Китае в Циндао, Гонконге и Шэньяне. Дипломат женат, у него есть дочь.

В Ухане все еще остаются примерно 100 южнокорейцев. Как заявил агентству Рёнхап источник в МИД РК, новый консул должен будет "сделать все возможное для реагирования на ситуацию и обеспечения безопасности проживающих в Ухане южнокорейских граждан".

Предшественник Кан Сын Сока - Ким Ён Гын - ушел в отставку в ноябре.