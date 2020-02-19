Южная Корея назначила нового консула в Ухане

СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Южная Корея назначила нового консула в генеральное консульство в китайском Ухане, который стал эпицентром заражения коронавирусом, сообщил МИД РК.
Новый консул Кан Сын Сок до недавнего времени был главой корейского консульства в КНР в Даляне. Он поступил на работу в МИД в 1988 году и с тех пор служил на различных должностях в разных странах, в том числе в Китае в Циндао, Гонконге и Шэньяне. Дипломат женат, у него есть дочь.
В Ухане все еще остаются примерно 100 южнокорейцев. Как заявил агентству Рёнхап источник в МИД РК, новый консул должен будет "сделать все возможное для реагирования на ситуацию и обеспечения безопасности проживающих в Ухане южнокорейских граждан".
Предшественник Кан Сын Сока - Ким Ён Гын - ушел в отставку в ноябре.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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