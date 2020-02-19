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В Китае надеются на дальнейшую поддержку в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Китае надеются на дальнейшую поддержку в борьбе с коронавирусом

11:17 19.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Китай надеется, что Россия и все международное сообщество как можно раньше скорректируют введенные из-за коронавируса ограничительные меры, чтобы обмены и сотрудничество в разных областях не пострадали, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение ввести с четверга временный запрет на въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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"Россия и Китай являются крупнейшими соседями друг для друга. Мы уделяем пристальное внимание тем мерам, которые предпринимает Россия в ответ на эпидемию. В то же время мы также отметили, что российская сторона многократно выражала поддержку Китаю в борьбе с эпидемией и оказала значительную помощь", - заявил дипломат.
По его словам, "китайская сторона надеется и верит, что международное сообщество, включая Россию, продолжит оказывать Китаю решительную поддержку, объективно оценивать эпидемическую ситуацию, как можно раньше скорректирует соответствующие ограничительные меры, обеспечив тем самым гарантию, что обмены и сотрудничество в различных областях не будут затронуты".
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Распространение нового коронавирусаГэн ШуанКоронавирусыМихаил МишустинМИД КНРКитайРоссияВ мире
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