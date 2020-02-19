В Китае надеются на дальнейшую поддержку в борьбе с коронавирусом

"Россия и Китай являются крупнейшими соседями друг для друга. Мы уделяем пристальное внимание тем мерам, которые предпринимает Россия в ответ на эпидемию. В то же время мы также отметили, что российская сторона многократно выражала поддержку Китаю в борьбе с эпидемией и оказала значительную помощь", - заявил дипломат.