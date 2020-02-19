Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"

ТОКИО, 19 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро, побывавший на круизном судне Японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро, побывавший на круизном судне Diamond Princess , назвал ситуацию там "ужасающей" даже по сравнению с тем, что происходило в Африке во время вспышки лихорадки Эбола.

В своем видеообращении, которое за полдня собрало 800 тысяч просмотров и стало темой обсуждения в правительстве, врач рассказал, что его пригласили на корабль как специалиста по инфекционным заболеваниям, но затем попросили покинуть корабль.

"У меня были опасения, что на корабле не предпринимается достаточных мер против распространения заражения, так как уже заразились более 500 человек. На корабль приходили специалисты из научного общества инфекционистов и из Национального института инфекционных болезней, но сразу покидали судно. Ко мне обратились люди с корабля, сказав, что им страшно, что возможно распространение инфекции. И вот вчера минздрав дал мне разрешение", - сообщил Ивата.

Он пояснил, что первоначально должен был попасть на судно от общества инфекционистов, но этот институт решил не направлять своих специалистов на корабль. В конце концов ему удалось попасть на судно от штаба по стихийным бедствиям. Когда он ехал в Йокогаму, где стоит судно, ему позвонили из минздрава и попросили отказаться от поездки, но затем все-таки разрешили войти в состав бригады врачей по оказанию медицинской помощи при стихийных бедствиях.

"То, что я увидел, было ужасно. Я занимаюсь этой работой более 20 лет. Был и в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, и в Китае во время SARS, и конечно, я всегда понимал, что есть опасность заражения. Но никогда еще я не чувствовал страха: я профессионал и знаю, как сделать так, чтобы не заразиться самому, и знаю способы, как предотвратить распространение заболевания в пределах одного здания. Поэтому, даже находясь в эпицентре заболевания – в Африке или в Китае - мне не было страшно. А на Diamond Princess мне стало страшно из глубины сердца. Я понял, что ничего удивительного, если я заражусь здесь коронавирусной инфекцией , не будет", - сказал врач.

Он пояснил, что в любом инфекционном учреждении для локализации заражения существует четкое разделение на "красную зону", где возможно заражение и в которой нужно носить защитный костюм, и "зеленую", безопасную зону, в которой нужно ходить в обычной "чистой" одежде.

"Это железный принцип нашей работы. Но на Diamond Princess "зеленая" и "красная" зоны перемешаны, совершенно непонятно, где опасно, а где нет. Непонятно, какие перила, ковер могут быть заражены, ведь вирус невидим. (По судну) ходят разные люди - кто в защитной одежде, кто в маске, кто без маски. Человек с температурой совершенно спокойно выходит из своей каюты и через весь лайнер идет в медпункт. Это происходит как обычное явление", - рассказал врач.

По его словам, врачи, работающие на лайнере, считают, что они заразятся. Так же и специалисты по инфекционным болезням, которые покинули судно через несколько дней, могли просто испугаться работать в таких условиях.

"Сейчас я нахожусь в закрытом помещении, сам себя изолировав, я не могу сказать, где это, но я не буду ходить на работу и встречаться с семьей. Потому что я лично понимаю всю серьезность ситуации. Ничего удивительного не будет, если я сам заразился. На корабле нет ни одного постоянно работающего там профессионала по инфекционным болезням. Всем распоряжаются чиновники из минздрава", - сказал врач.

После того как он попробовал поговорить с главным представителем минздрава, который не стал его слушать, а также высказал свое мнение врачам из бригады по оказанию медпомощи, ему позвонили и сообщили, что разрешение на присутствие на корабле у него аннулируют, и попросили покинуть судно.

Таким образом, на судне не осталось ни одного специалиста, знающего способы предотвращения дальнейшего распространения вируса. Ивата предупредил о том, что врачи, находящиеся на судне, подвергают себя риску заражения, а также такому же риску они подвергнут своих пациентов, когда вернутся к работе в своих больницах.

"По сравнению с Африкой и Китаем, тут чудовищная ситуация по антиинфекционным мерам. Я бы хотел, чтобы сюда приехали специалисты из-за границы. То, что происходило в Пекине в 2003 году во время вспышки SARS, было намного лучше того хаоса, который происходит здесь. Это провал Японии , но если его скрывать, будет еще хуже. Я хочу, чтобы люди узнали об ужасной ситуации на Diamond Princess", - сказал врач.

По решению японских властей, все пассажиры после того, как покинут судно, могут пользоваться общественным транспортом, никаких ограничений в повседневной жизни у них не будет. Между тем американский Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил, что все, кто сойдет на берег, не могут вернуться в США обычными пассажирскими рейсами. Им необходимо пройти повторный 14-дневный карантин.