РЖД назвали требования для желающих стать помощниками машиниста женщин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РЖД в рамках пилотного проекта начнут обучать 10 женщин на помощников машиниста, кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего, а первые из них начнут работать на электропоездах "Ласточка", курсирующих на Московском центральном кольце (МЦК), уже в 2021 году, сообщили РЖД.
РЖД напомнили, что с 1 июня 2020 года начнут подготовку женщин по профессии "помощник машиниста" электропоездов "Ласточка". Эту информацию ранее публиковала корпоративная газета компании "Гудок". Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Замгендиректора РЖД Олег Валинский ранее в интервью "Гудку" говорил, что женщинам для работы машинистом надо пройти обучение и определенный срок побыть помощником, а наиболее подходящим для них является пригородное движение, например в Москве.
"В пилотном проекте будут задействованы 10 женщин, их отбор с 1 марта начнет Московская дирекция скоростного сообщения…. Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего… Женщины - помощники машиниста появятся на МЦК в 2021 году", - говорится в сообщении компании в среду.
Дирекция скоростного сообщения занимается перевозкой пассажиров на "Ласточках" по МЦК, а также на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново, Санкт-Петербурга.
"Отбор для желающих начать обучение будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах ОАО "РЖД", - отмечается в сообщении.
Само обучение продлится полгода и будет состоять из теоретических и практических этапов. Будущим помощникам машиниста предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство электропоезда "Ласточка". Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать на специальных тренажерах, которые полностью имитируют кабину "Ласточки". "По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницам выдадут права помощника машиниста электропоезда "Ласточка", что даст им право работать на МЦК", - добавляется в сообщении.
16 июля 2019, 04:43В ФНПР прокомментировали ситуацию со списком "неженских" профессий