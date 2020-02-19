РЖД назвали требования для желающих стать помощниками машиниста женщин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РЖД в рамках пилотного проекта начнут обучать 10 женщин на помощников машиниста, кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего, а первые из них начнут работать на электропоездах "Ласточка", курсирующих на Московском центральном кольце (МЦК), уже в 2021 году, сообщили РЖД.

РЖД напомнили, что с 1 июня 2020 года начнут подготовку женщин по профессии "помощник машиниста" электропоездов "Ласточка". Эту информацию ранее публиковала корпоративная газета компании "Гудок". Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Замгендиректора РЖД Олег Валинский ранее в интервью "Гудку" говорил, что женщинам для работы машинистом надо пройти обучение и определенный срок побыть помощником, а наиболее подходящим для них является пригородное движение, например в Москве.

"В пилотном проекте будут задействованы 10 женщин, их отбор с 1 марта начнет Московская дирекция скоростного сообщения…. Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего… Женщины - помощники машиниста появятся на МЦК в 2021 году", - говорится в сообщении компании в среду.

Дирекция скоростного сообщения занимается перевозкой пассажиров на "Ласточках" по МЦК, а также на межрегиональных маршрутах от Москвы до Курска, Белгорода, Смоленска, Иваново, Санкт-Петербурга.

"Отбор для желающих начать обучение будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах ОАО "РЖД", - отмечается в сообщении.