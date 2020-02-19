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В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

11:10 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения и возгорания микроавтобуса и автомобиля "УАЗ" на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 6.45 мск на 64-м километре автодороги Полазна - Чусовой возле села Шушпанка. При столкновении микроавтобус Fiat Ducato и автомобиль "УАЗ" загорелись, уточнили в главке.
"Погибли четверо, других пострадавших нет", – сказала собеседница агентства, уточнив, что среди погибших детей нет.
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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)ЧусовойПермский крайПроисшествия
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