В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения и возгорания микроавтобуса и автомобиля "УАЗ" на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 6.45 мск на 64-м километре автодороги Полазна - Чусовой возле села Шушпанка. При столкновении микроавтобус Fiat Ducato и автомобиль "УАЗ" загорелись, уточнили в главке.
"Погибли четверо, других пострадавших нет", – сказала собеседница агентства, уточнив, что среди погибших детей нет.