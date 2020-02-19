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Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
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РИА Новости

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

11:09 19.02.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСамодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.
По данным следствия, подростки планировали два теракта в образовательных учреждениях Керчи и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила в среду. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела принято к производству крымским управлением СК.
"С фигурантами уголовного дела проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, причин и обстоятельств, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних, изучается обстановка в семьях, круг общения подростков", - отметили в ведомстве.
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
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КерчьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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