Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.
По данным следствия, подростки планировали два теракта в образовательных учреждениях Керчи и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила в среду. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
"Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела принято к производству крымским управлением СК.
"С фигурантами уголовного дела проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, причин и обстоятельств, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних, изучается обстановка в семьях, круг общения подростков", - отметили в ведомстве.