Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

По данным следствия, подростки планировали два теракта в образовательных учреждениях Керчи и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила в среду. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.