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https://ria.ru/20200219/1564955950.html
Берг рассказал, что опубликует книгу с правдивой историей ареста
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РИА Новости

Берг рассказал, что опубликует книгу с правдивой историей ареста

11:08 19.02.2020 (обновлено: 12:27 19.02.2020)
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© РИА НовостиНорвежец Фруде Берг
Норвежец Фруде Берг
© РИА Новости
КИРКЕНЕС (Норвегия), 19 фев - РИА Новости. Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, в интервью РИА Новости рассказал, что сейчас пишет книгу, в которой он напишет историю своего ареста.
Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.
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Берг рассказал, что после его ареста "здесь, в Киркенесе, многие люди стали негативно высказываться в отношении России, а иногда и против русских, которые живут в Киркенесе". "И я сказал (своему адвокату) Илье Новикову – мы не можем этого допустить, мы должны рассказать СМИ правду, что я – не шпион… Настоящий шпион должен молчать, но я – нет", - сказал Берг.
"В октябре выйдет мой книга, и она ответит на многие вопросы", - добавил он.
Берг пояснил, что норвежская разведка не обращалась к нему с просьбой не рассказывать что-либо о деталях по его делу.
"Нет, я свободен говорить, никаких ограничений в данном случае по этому делу у меня нет, так как я не шпион и мне нечего "разглашать" по этой теме. Другое дело, что у меня есть ограничения по иным темам, ведь я многие годы проработал в военных структурах, и об этом я нигде и никогда не должен говорить", - сказал норвежец.
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