Берг рассказал, что опубликует книгу с правдивой историей ареста

КИРКЕНЕС (Норвегия), 19 фев - РИА Новости. Норвежец Норвежец Фруде Берг , осужденный в России за шпионаж, в интервью РИА Новости рассказал, что сейчас пишет книгу, в которой он напишет историю своего ареста.

Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.

Берг рассказал, что после его ареста "здесь, в Киркенесе, многие люди стали негативно высказываться в отношении России, а иногда и против русских, которые живут в Киркенесе". "И я сказал (своему адвокату) Илье Новикову – мы не можем этого допустить, мы должны рассказать СМИ правду, что я – не шпион… Настоящий шпион должен молчать, но я – нет", - сказал Берг.

"В октябре выйдет мой книга, и она ответит на многие вопросы", - добавил он.

Берг пояснил, что норвежская разведка не обращалась к нему с просьбой не рассказывать что-либо о деталях по его делу.