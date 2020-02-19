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В Москве заменят более половины шумозащитных экранов за два года
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РИА Новости

В Москве заменят более половины шумозащитных экранов за два года

11:06 19.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШумозащитные экраны на дороге
Шумозащитные экраны на дороге
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Шумозащитные экраны на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы заменит более половины устаревших шумозащитных экранов в течение двух лет, сообщили в пресс-службе КГХ.
"В 2019 году в столице началась реализация трехлетнего городского проекта по замене шумозащитных экранов. Конструкции, установленные в Москве более 15 лет назад, утратили свои шумоотталкивающие и шумопоглощающие свойства. За прошлый год силами Комплекса городского хозяйства было обновлено порядка 120 000 квадратных метров шумозащитных экранов. В 2020-2021 году запланирована замена ещё 250 000 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
В КГХ отметили, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика, таким образом панели устанавливаются только серого цвета, вместо ранее использованного зеленого. В таком же стиле выполнены шумозащитные экраны, расположенные вдоль Московского центрального кольца.
В пресс-службе напомнили, что регламентные работы по мойке шумозащитных экранов относятся к циклу круглогодичных. Ежегодно коммунальными службами производится ремонт порядка 4000-5000 квадратных метров шумозащитных конструкций, поврежденных в результате ДТП и вандальных действий.
Мойка МКАДа
9 июля 2019, 10:43
В Москве заменят шумозащитные экраны на миллиард рублей
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