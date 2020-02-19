В Москве заменят более половины шумозащитных экранов за два года

"В 2019 году в столице началась реализация трехлетнего городского проекта по замене шумозащитных экранов. Конструкции, установленные в Москве более 15 лет назад, утратили свои шумоотталкивающие и шумопоглощающие свойства. За прошлый год силами Комплекса городского хозяйства было обновлено порядка 120 000 квадратных метров шумозащитных экранов. В 2020-2021 году запланирована замена ещё 250 000 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.