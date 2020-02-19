Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-19T11:36+0300
https://ria.ru/20200219/1564955747.html
Победители викторины смогут побывать в закрытых особняках Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156157/92/1561579238_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_1a56abedf335941ac84153089b91da1c.jpg
РИА Новости

Победители викторины смогут побывать в закрытых особняках Москвы

11:36 19.02.2020
155
© Фото : МосгорнаследиеОсобняк Ивана Миндовского в Москве
Особняк Ивана Миндовского в Москве
© Фото : Мосгорнаследие
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Победители викторины на портале "Узнай Москву", которая пройдет в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия, смогут посетить экскурсии в закрытых особняках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Для москвичей подготовлена обширная программа экскурсий в самые разные объекты культурного наследия, а также уникальные маршруты по историческим улицам. Попасть в самые недоступные памятники, в том числе посольские особняки, смогут победители специальной викторины, стартующей 20 февраля", — приводятся в сообщении слова главы Департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.
Он отметил, что правильно ответить на все вопросы смогут настоящие знатоки московской истории и архитектуры. Кроме того, подсказки можно найти в статьях на портале.
Добавляется, что победителями станут первые 1600 человек, которые успешно пройдут два этапа викторины. На первом необходимо продемонстрировать знание истории и особенностей памятников архитектуры столицы, а на втором участники посетят и сфотографируют некоторые из них.
Молодые люди со смартфонами в Москве
5 октября 2019, 08:00Культура
Было — стало: как изменился центр Москвы за 200 лет
300003
КультураНовости культурыМосква
Рекомендуем
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Американский актер Аль Пачино и израильская актриса и певица Меитал Дохен
"Трудно быть со стариком": актриса обвинила Аль Пачино в скупости
Зураб Кекелидзе
Эксперт оценил программы реабилитации инвалидов в ПНИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Лавров оценил идею о многосторонних переговорах по Ближнему Востоку
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Названы города, где россияне отметят 23 февраля и 8 марта
Полицейский
Мошенники в Белгороде пытались выманить 35 тысяч рублей у ветерана
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Французские археологи приедут в Крым на раскопки
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018
Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Охват тестирования на ВИЧ ежегодно увеличивается на два миллиона
Украинские военные
Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о масштабной проверке ПНИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
Лента новостейМолния