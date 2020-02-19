Победители викторины смогут побывать в закрытых особняках Москвы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Победители викторины на портале "Узнай Москву", которая пройдет в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия, смогут посетить экскурсии в закрытых особняках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Для москвичей подготовлена обширная программа экскурсий в самые разные объекты культурного наследия, а также уникальные маршруты по историческим улицам. Попасть в самые недоступные памятники, в том числе посольские особняки, смогут победители специальной викторины, стартующей 20 февраля", — приводятся в сообщении слова главы Департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

Он отметил, что правильно ответить на все вопросы смогут настоящие знатоки московской истории и архитектуры. Кроме того, подсказки можно найти в статьях на портале.