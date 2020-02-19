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Внутридомовую систему теплоснабжения обновят в 1,3 тысячи домов Москвы
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РИА Новости

Внутридомовую систему теплоснабжения обновят в 1,3 тысячи домов Москвы

11:02 19.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБатарея
Батарея
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Батарея. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Систему теплоснабжения обновят в 1,3 тысячи московских домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В этом году по программе капитального ремонта будут проведены работы по замене систем теплоснабжения в 1,3 тыс. многоквартирных домах", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Отмечается, что при капитальном ремонте систем отопления используются стальные водогазопроводные трубы. Они обладают более высокой стойкостью к максимальным температурам и более высокой механической прочностью в сравнении с полипропиленовыми трубопроводами. Замене подлежат внутридомовые магистрали, стояки в местах общего пользования и квартирах.
"Москва - один из немногих субъектов, который проводит замену системы теплоснабжения вместе с отопительными приборами в квартирах. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию и комфорт москвичей. Приборы отопления в домах старой постройки - это неотъемлемый элемент общего имущества, который обязательно должен подлежать замене, если мы хотим полностью восстановить характеристики системы отопления" - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что Фонд капитального ремонта использует отопительные приборы только отечественного производства, не допуская к установке некачественные китайские аналоги.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 28 240 домов площадью 258,1 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 356,3 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тысяч лифтов. В Москве расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным ЖК РФ: в него наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, а с 2017 года в рамках капитального ремонта осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, в 2018 году в перечень работ включен ремонт подъездов.
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Петр БирюковМоскваРоссияОбщество
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