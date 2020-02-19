Внутридомовую систему теплоснабжения обновят в 1,3 тысячи домов Москвы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Систему теплоснабжения обновят в 1,3 тысячи московских домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В этом году по программе капитального ремонта будут проведены работы по замене систем теплоснабжения в 1,3 тыс. многоквартирных домах", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Отмечается, что при капитальном ремонте систем отопления используются стальные водогазопроводные трубы. Они обладают более высокой стойкостью к максимальным температурам и более высокой механической прочностью в сравнении с полипропиленовыми трубопроводами. Замене подлежат внутридомовые магистрали, стояки в местах общего пользования и квартирах.

"Москва - один из немногих субъектов, который проводит замену системы теплоснабжения вместе с отопительными приборами в квартирах. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию и комфорт москвичей. Приборы отопления в домах старой постройки - это неотъемлемый элемент общего имущества, который обязательно должен подлежать замене, если мы хотим полностью восстановить характеристики системы отопления" - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что Фонд капитального ремонта использует отопительные приборы только отечественного производства, не допуская к установке некачественные китайские аналоги.