Генконсульство России поможет репатриировать из Китая экипаж "Гудзона"

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Генконсульство РФ в Гуанчжоу обеспечит репатриацию застрявших в КНР моряков с судна "Патриот" попавшей под санкции США компании "Гудзон", сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов

Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В компании "Гудзон" отметили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Сообщалось, что экипаж планируют репатриировать в феврале. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что через суд добивается решения о репатриации моряков из КНР и выплаты им долгов по зарплате.

Суханов отметил, что ДВРО РПСМ обратилась к генконсулу РФ в Гуанчжоу Александру Капишникову с просьбой помочь в репатриации моряков с судна "Патриот" в связи с тем, что финансовая возможность вывезти моряков у компании "Гудзон" отсутствует.

"Генконсул дал команду морякам заполнять формы для репатриации. Если судовладелец подтвердит, что у него нет финансовых средств на репатриацию, то генконсульство берет на себя обязательство репатриировать моряков. Судно бросить нельзя. Решают, как лучше сделать - часть моряков оставят на борту для безопасности, часть репатриируют", - отметил Суханов.