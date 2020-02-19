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Генконсульство России поможет репатриировать из Китая экипаж "Гудзона"
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РИА Новости

Генконсульство России поможет репатриировать из Китая экипаж "Гудзона"

10:56 19.02.2020
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© Depositphotos / zhudifengГуанчжоу, Китай
Гуанчжоу, Китай
© Depositphotos / zhudifeng
Гуанчжоу, Китай. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Гуанчжоу обеспечит репатриацию застрявших в КНР моряков с судна "Патриот" попавшей под санкции США компании "Гудзон", сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.
Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В компании "Гудзон" отметили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Сообщалось, что экипаж планируют репатриировать в феврале. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что через суд добивается решения о репатриации моряков из КНР и выплаты им долгов по зарплате.
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Суханов отметил, что ДВРО РПСМ обратилась к генконсулу РФ в Гуанчжоу Александру Капишникову с просьбой помочь в репатриации моряков с судна "Патриот" в связи с тем, что финансовая возможность вывезти моряков у компании "Гудзон" отсутствует.
"Генконсул дал команду морякам заполнять формы для репатриации. Если судовладелец подтвердит, что у него нет финансовых средств на репатриацию, то генконсульство берет на себя обязательство репатриировать моряков. Судно бросить нельзя. Решают, как лучше сделать - часть моряков оставят на борту для безопасности, часть репатриируют", - отметил Суханов.
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
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Николай СухановКитайСШАГуанчжоуВ мире
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