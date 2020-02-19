В Приангарье спасли пенсионерку, обморозившую руки в собственном доме

ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Работница почты обнаружила пожилую жительницу поселка Лесной города Шелехов Иркутской области дома с обмороженными руками. Женщину доставили в больницу, ситуация на контроле властей. Об этом сообщил мэр города Сергей Липин.
Работница почты поселка Лесной Анна Томшина обратилась за помощью к Липину через соцсети. Она рассказала, что после того, как пожилая местная жительница не пришла за пенсией, она отправилась к ней домой. Дверь никто не открыл. Соседи сказали, что уже несколько дней не видели бабушку. Чтобы попасть в дом, пришлось вызывать полицию. Бабушку обнаружили с обморожением обеих рук. Оказалось, что в доме не работает печное отопление, а электрообогреватель сломался.
"Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку", - написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, с органами социальной защиты проводится работа. Ситуация взята под контроль главы города.