В Приангарье спасли пенсионерку, обморозившую руки в собственном доме

Работница почты поселка Лесной Анна Томшина обратилась за помощью к Липину через соцсети. Она рассказала, что после того, как пожилая местная жительница не пришла за пенсией, она отправилась к ней домой. Дверь никто не открыл. Соседи сказали, что уже несколько дней не видели бабушку. Чтобы попасть в дом, пришлось вызывать полицию. Бабушку обнаружили с обморожением обеих рук. Оказалось, что в доме не работает печное отопление, а электрообогреватель сломался.