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В Пермском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Пермском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

10:52 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Чусовском районе Пермского края, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на среду в двухквартирном одноэтажном деревянном жилом доме в деревне Мичурино.
"По предварительным данным, в ходе пожара погиб 58-летний хозяин дома, его 56-летняя сожительница и находившаяся у них в гостях 33-летняя местная жительница. При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", – говорится в сообщении.
Для установления причин смерти погибших и причин возникновения пожара назначены экспертизы, добавили в СУСК.
Сотрудник МЧС РФ
09:00
В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погиб один человек
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Следственный комитет России (СК РФ)Чусовской районРоссияПермский крайПроисшествия
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