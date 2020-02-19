В Пермском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на среду в двухквартирном одноэтажном деревянном жилом доме в деревне Мичурино.

"По предварительным данным, в ходе пожара погиб 58-летний хозяин дома, его 56-летняя сожительница и находившаяся у них в гостях 33-летняя местная жительница. При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", – говорится в сообщении.