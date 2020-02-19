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Оформлявшую кредиты без ведома клиентов сотрудницу банка будут судить
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РИА Новости

Оформлявшую кредиты без ведома клиентов сотрудницу банка будут судить

10:51 19.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Сотрудница одного из банков в Калининграде, которая оформляла кредиты на клиентов без их ведома, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Как установили следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, 30-летняя обвиняемая использовала персональные данные клиентов, которые раньше подавали заявки на выдачу кредитов, но затем передумали получать деньги. Женщина оформляла на ничего не подозревавших калининградцев потребительские займы на покупку дорогих вещей, которые затем закладывала и получала наличные. Потерпевшие узнали о долгах, когда к ним стали поступать требования о выплате процентов, и обратились за помощью в полицию.
"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району провели проверку и установили причастность фигурантки к совершению преступлений. Уголовное дело по двум эпизодам мошенничества было направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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