Оформлявшую кредиты без ведома клиентов сотрудницу банка будут судить

Как установили следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, 30-летняя обвиняемая использовала персональные данные клиентов, которые раньше подавали заявки на выдачу кредитов, но затем передумали получать деньги. Женщина оформляла на ничего не подозревавших калининградцев потребительские займы на покупку дорогих вещей, которые затем закладывала и получала наличные. Потерпевшие узнали о долгах, когда к ним стали поступать требования о выплате процентов, и обратились за помощью в полицию.