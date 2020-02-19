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На Гарри Стайлса напали с ножом в Лондоне и ограбили
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РИА Новости

На Гарри Стайлса напали с ножом в Лондоне и ограбили

12:38 19.02.2020
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© AP Photo / Joel C Ryan Британский певец и актер Гарри Стайлс
 Британский певец и актер Гарри Стайлс
© AP Photo / Joel C Ryan
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британского музыканта и актера Гарри Стайлс ограбили в Лондоне. Инцидент произошел в День святого Валентина, сообщает The Sun.
Источник рассказал изданию, что злоумышленник угрожал ножом исполнителю хита "Adore you" и требовал у него деньги.

"Все произошло очень быстро. Но Гарри был спокоен в тот момент и выполнил все его условия", — прокомментировал знакомый музыканта.

Позже в полиции подтвердили, что с певцом все в порядке. Он не пострадал. Но все деньги у него отобрали.
Сумму, которую украли у Гарри Стайлса, не озвучили. Личность грабителя тоже пока не установлена. Арестов не было.
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