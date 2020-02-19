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В Госдуме назвали невыдачу визы США Воронцову "мелкими пакостями"
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РИА Новости

В Госдуме назвали невыдачу визы США Воронцову "мелкими пакостями"

10:46 19.02.2020 (обновлено: 10:54 19.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Невыдача визы главе российской делегации на заседание комиссии ООН по разоружению - это "мелкие пакости, которые не красят американскую сторону", это недопустимая международная практика, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
"Это попытка мелких пакостей абсолютно не красит наших партнеров заокеанских. Мы неоднократно уже заявляли, что это недопустимая международная практика. К сожалению, американская сторона продолжает", - сказал Шаманов.
Он отметил, что таким действиями наверняка будет дана политическая оценка и "расставлены все точки над i".
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В Совфеде невыдачу дипломату визы в США назвали политическим хамством
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Владимир ШамановООНРоссияГосдума РФСШАВ мире
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