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Туризм
2020-02-19T12:39+0300
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АТОР: турецкие аэропорты станут "тихими"
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РИА Новости

АТОР: турецкие аэропорты станут "тихими"

12:39 19.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкИнформационное табло в аэропорту Анталии. 28 сентября 2017
Информационное табло в аэропорту Анталии. 28 сентября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Государственное управление аэропортов (DHMİ) Турции в 2020 году внедрит концепцию "тихого аэропорта" (Silent Terminal) во всех хабах страны, количество звуковых сообщений значительно уменьшится, сообщает АТОР.
По словам главы DHMİ Хусейна Кескина, это должно повысить комфорт пребывания там пассажиров.
Он пояснил, что формат аудио объявлений сохранится лишь для нескольких ситуаций. Основную информацию о рейсах пассажиры будут получать визуально – на табло. В какие сроки и в каких аэропортах на первом этапе заработает данный формат, пока неизвестно.
Представители турецких принимающих компаний уверены, что новые правила не вызовут затруднений у российских туристов.
"Как показывает практика, путешественники из России сами активно отслеживают вылеты по своим направлениям, ориентируясь на информацию на табло, — уточняют эксперты. — К тому же сейчас, например, в аэропорту Стамбула, и так мало звуковых объявлений. Обычно это сообщения о прибытии рейса и информация для тех, кто опаздывает на рейс".
По словам экспертов авиаотрасли, концепция "тихого аэропорта" становится все более популярной. В таком формате уже работают аэропорты Хельсинки, Барселоны, Лондона, Дубая, Мюнхена, Кейптауна, Сингапура.
В аэропорту Стамбула, Турция
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