АТОР: турецкие аэропорты станут "тихими"

"Как показывает практика, путешественники из России сами активно отслеживают вылеты по своим направлениям, ориентируясь на информацию на табло, — уточняют эксперты. — К тому же сейчас, например, в аэропорту Стамбула, и так мало звуковых объявлений. Обычно это сообщения о прибытии рейса и информация для тех, кто опаздывает на рейс".