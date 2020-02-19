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На Урале следствие просит арестовать главу ОЭЗ "Титановая долина"
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РИА Новости

На Урале следствие просит арестовать главу ОЭЗ "Титановая долина"

10:43 19.02.2020 (обновлено: 12:25 19.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАртемий Кызласов
Артемий Кызласов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Артемий Кызласов . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Ходатайства об аресте генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова в среду поступили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
"В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 и частью 4 статьи 291.1 соответственно. Ходатайство будет рассмотрено районным судом в ближайшее время", - говорится в сообщении Свердловского облсуда.
Кызласову вменяется получение взятки в особо крупном размере - ранее его адвокат Алексей Зорин сообщил РИА Новости, что гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, - Шилиманову - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Кызласову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, Шилиманову - до 12 лет и тоже 70-кратный штраф.
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года подозреваемый гендиректор потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. При этом второй фигурант дела предложил выступить посредником во взяточничестве, считают следователи. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.
Артемий Кызласов
Вчера, 10:11
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"
250011
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Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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