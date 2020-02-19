Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T10:41+0300
https://ria.ru/20200219/1564954637.html
Экс-премьер Австралии сообщил подробности пропавшего рейса MH370
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/70/1551637065_0:0:3416:1922_1036x0_80_0_0_0a5d2989bb72c5de57cb34522c3de4f2.jpg
РИА Новости

Экс-премьер Австралии сообщил подробности пропавшего рейса MH370

10:41 19.02.2020
1517
© AFP 2020 / LSIS BRADLEY DARVILLПоиск пропавшего самолета Malaysian Airlines в Индийском океане
Поиск пропавшего самолета Malaysian Airlines в Индийском океане
© AFP 2020 / LSIS BRADLEY DARVILL
Поиск пропавшего самолета Malaysian Airlines в Индийском океане. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, из-за чего также погибли сотни людей, заявил бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
"В моем понимании ... от самых высших уровней правительства Малайзии ... они (малайзийские власти) с самого начала думали, что это было самоубийство пилота", - заявил Эбботт, который на момент трагедии занимал пост премьер-министра Австралии, в эфире телеканала Sky News Australia.
"Я не собираюсь говорить, кто и кому что сказал. Я хочу сказать с предельной ясностью, что на самых высоких уровнях было понимание того, что пилот почти наверняка совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей", - добавил Эбботт.
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines
7 июля 2019, 16:20
Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing
0047224
Обсудить 1
Энтони ЭбботтАвстралияМалайзия
Рекомендуем
Гуанчжоу, Китай
Генконсульство России поможет репатриировать из Китая экипаж "Гудзона"
Табличка на здании компании Роснефть
В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Калининградка подожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание приятеля
Смартфон
Названы опасные для скачивания приложения
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Терминал А аэропорта Внуково
Во "Внуково" рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Лавров предположил, зачем США поддерживают ситуацию в лагере "Рукбан"
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
В ЦБ рассказали, как хакеры украли деньги из регионального банка
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
Артемий Кызласов
На Урале следствие просит арестовать главу ОЭЗ "Титановая долина"
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
Лента новостейМолния