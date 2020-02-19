Экс-премьер Австралии сообщил подробности пропавшего рейса MH370

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, из-за чего также погибли сотни людей, заявил бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
"В моем понимании ... от самых высших уровней правительства Малайзии ... они (малайзийские власти) с самого начала думали, что это было самоубийство пилота", - заявил Эбботт, который на момент трагедии занимал пост премьер-министра Австралии, в эфире телеканала Sky News Australia.
"Я не собираюсь говорить, кто и кому что сказал. Я хочу сказать с предельной ясностью, что на самых высоких уровнях было понимание того, что пилот почти наверняка совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей", - добавил Эбботт.
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