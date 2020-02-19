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Калининградка подожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание приятеля
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РИА Новости

Калининградка подожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание приятеля

10:39 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Калининградской области, которая хотела привлечь внимание своего приятеля и случайно сожгла эллинг, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию поступило сообщение из пожарной части о возгорании в поселке Матросово эллинга и помещения охраны. Полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. Опросив сторожа, они выяснили, что вечером он пригласил к себе на работу женщину. Когда вышел на обход, подруга, устав его ждать, решила привлечь внимание, чтобы он быстрее вернулся, и подожгла охранную будку. Огонь перекинулся на расположенный рядом эллинг.
"Заметив пламя, сторож понял, что собственными силами потушить возгорание не получится и незамедлительно позвонил в пожарную часть. Ущерб от пожара составил 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - сообщили в полиции.
Отмечается, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Сотрудник полиции
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