Калининградка подожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание приятеля

В полицию поступило сообщение из пожарной части о возгорании в поселке Матросово эллинга и помещения охраны. Полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. Опросив сторожа, они выяснили, что вечером он пригласил к себе на работу женщину. Когда вышел на обход, подруга, устав его ждать, решила привлечь внимание, чтобы он быстрее вернулся, и подожгла охранную будку. Огонь перекинулся на расположенный рядом эллинг.