Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T10:37+0300
https://ria.ru/20200219/1564954464.html
Глава ОП Крыма после инцидента в Керчи призвал контролировать интернет
https://cdn24.img.ria.ru/images/104231/56/1042315675_0:31:600:369_1036x0_80_0_0_70a1f6c38fadba06a8bef5065a03b79a.jpg
РИА Новости

Глава ОП Крыма после инцидента в Керчи призвал контролировать интернет

10:37 19.02.2020
1154
© Фото : Государственный Совет Республики Крым Иоффе Григорий Адольфович
Иоффе Григорий Адольфович
© Фото : Государственный Совет Республики Крым
Иоффе Григорий Адольфович. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал немедленно ввести жесткий контроль за контентом в интернете во избежание случаев, подобных задержанию подростков, готовивших теракты в общеобразовательных учреждениях Керчи.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщила, что в Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи. У них изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных. По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 205 ("Террористический акт") УК России.
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
10:13
Детский омбудсмен проверит подростков, готовивших теракт в Керчи
"Все это результат полного отсутствия каких-либо правил пользования интернетом, соцсетями и всем, что с этим связано. Сегодня – это движение без каких-либо правил, ответственности и моральных обязательств. Государство самоустранилось от этой сферы, и этим пользуются как люди глупые, которые не понимают, что они делают, так и те, кто занимается провокациями и специально толкает людей на непоправимые поступки. Государство должно немедленно разработать четкую, ясную и жесткую систему контроля за этой сферой", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, если в ближайшее время не упорядочить все, что связано с интернетом, то можно "получить очень печальный результат".
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
Вчера, 17:02
В Керчи у подозреваемых в подготовке терактов изъяли СВУ
20102010
Обсудить 4
Григорий ИоффеКерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОбщество
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
Лента новостейМолния