Глава ОП Крыма после инцидента в Керчи призвал контролировать интернет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал немедленно ввести жесткий контроль за контентом в интернете во избежание случаев, подобных задержанию подростков, готовивших теракты в общеобразовательных учреждениях Керчи.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщила, что в Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи. У них изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных. По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 205 ("Террористический акт") УК России.
"Все это результат полного отсутствия каких-либо правил пользования интернетом, соцсетями и всем, что с этим связано. Сегодня – это движение без каких-либо правил, ответственности и моральных обязательств. Государство самоустранилось от этой сферы, и этим пользуются как люди глупые, которые не понимают, что они делают, так и те, кто занимается провокациями и специально толкает людей на непоправимые поступки. Государство должно немедленно разработать четкую, ясную и жесткую систему контроля за этой сферой", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, если в ближайшее время не упорядочить все, что связано с интернетом, то можно "получить очень печальный результат".