Глава ОП Крыма после инцидента в Керчи призвал контролировать интернет

"Все это результат полного отсутствия каких-либо правил пользования интернетом, соцсетями и всем, что с этим связано. Сегодня – это движение без каких-либо правил, ответственности и моральных обязательств. Государство самоустранилось от этой сферы, и этим пользуются как люди глупые, которые не понимают, что они делают, так и те, кто занимается провокациями и специально толкает людей на непоправимые поступки. Государство должно немедленно разработать четкую, ясную и жесткую систему контроля за этой сферой", - сказал РИА Новости Иоффе.