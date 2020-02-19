В ЦБ рассказали, как хакеры украли деньги из регионального банка

МАГНИТОГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Злоумышленники в 2019 году вывели с помощью вредоносного программного обеспечения несколько десятков миллионов рублей из одного регионального банка, сообщил начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ Банка России Александр Дудка.
"В начале 2019 года в одном из региональных коммерческих банков происходит заражение вредоносным программным обеспечением инфраструктуры банка... генерируется автоматически несколько десятков платежных сообщений, через платежную систему Банка России злоумышленники изъяли из кредитной организации несколько десятков миллионов рублей. Это один из лучших, устойчивых банков того региона, о котором я говорю", - сказал он, выступая на Уральском форуме.
В ходе своего выступления он назвал еще один громкий случай, имевший место в 2019 году: на этот раз злоумышленники использовали приемы социальной инженерии. "Некредитная организация, очень крупная, злоумышленники регистрируют несколько доменных имен сайтов, очень похожих на партнеров организации, и почтовые сервисы, и в течение почти месяца уговаривают сотрудников организации, путем убеждения через систему SWIFT несколько миллионов долларов утекло на счета за рубеж", - рассказал Дудка.