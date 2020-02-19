В ЦБ рассказали, как хакеры украли деньги из регионального банка

МАГНИТОГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Злоумышленники в 2019 году вывели с помощью вредоносного программного обеспечения несколько десятков миллионов рублей из одного регионального банка, сообщил начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ Банка России Александр Дудка.

В ходе своего выступления он назвал еще один громкий случай, имевший место в 2019 году: на этот раз злоумышленники использовали приемы социальной инженерии. "Некредитная организация, очень крупная, злоумышленники регистрируют несколько доменных имен сайтов, очень похожих на партнеров организации, и почтовые сервисы, и в течение почти месяца уговаривают сотрудников организации, путем убеждения через систему SWIFT несколько миллионов долларов утекло на счета за рубеж", - рассказал Дудка.