В Челябинске студентов из Китая переведут на дистанционное обучение

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск) планирует дистанционно продолжить учебный процесс для студентов из Китая, после того как будет приостановлен пропуск граждан КНР через госграницу с Россией, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе вуза.

По данным пресс-службы, студенты из Китая, обучающиеся в университете, не возвращались в Россию с новогодних каникул, так как каникулы для них был продлены до 2 марта.

"Вчера руководство университета получило распоряжение правительства РФ о временной приостановке пропуска граждан КНР через государственную границу РФ… Все студенты уже оповещены об этом, с ними регулярно поддерживается связь. Так как решение о приостановке въезда принято на неопределенный срок, сейчас университет рассматривает варианты продолжения учебного процесса дистанционно", - говорится в сообщении.

По данным вуза, в университете обучаются 35 граждан Китая, которые уехали на каникулы домой.

Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".