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В Челябинске студентов из Китая переведут на дистанционное обучение
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РИА Новости

В Челябинске студентов из Китая переведут на дистанционное обучение

10:33 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтуденты естественно-технологического факультета во время занятий
Студенты естественно-технологического факультета во время занятий
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Студенты естественно-технологического факультета во время занятий. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск) планирует дистанционно продолжить учебный процесс для студентов из Китая, после того как будет приостановлен пропуск граждан КНР через госграницу с Россией, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе вуза.
По данным пресс-службы, студенты из Китая, обучающиеся в университете, не возвращались в Россию с новогодних каникул, так как каникулы для них был продлены до 2 марта.
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"Вчера руководство университета получило распоряжение правительства РФ о временной приостановке пропуска граждан КНР через государственную границу РФ… Все студенты уже оповещены об этом, с ними регулярно поддерживается связь. Так как решение о приостановке въезда принято на неопределенный срок, сейчас университет рассматривает варианты продолжения учебного процесса дистанционно", - говорится в сообщении.
По данным вуза, в университете обучаются 35 граждан Китая, которые уехали на каникулы домой.
Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаВОЗЧелябинскКитайРоссияОбщество
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