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Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
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РИА Новости

Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира

10:33 19.02.2020 (обновлено: 11:59 19.02.2020)
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© Depositphotos / belchonockОтварной картофель
Отварной картофель
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который принято считать вредным продуктом, может помочь улучшить показатели здоровья. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
Специалисты провели эксперимент, разделив добровольцев на две группы: одна в течение четырех недель питалась гарниром из очищенных зерен, в том числе белым рисом, а другая — приготовленным на пару или запеченным картофелем.
После этого ученые измерили у участников эксперимента маркеры кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление. Оказалось, что у тех, кто ел картошку, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из зерен.
При этом специалисты напомнили, что позволить себе картофель могут только здоровые люди, у которых нет соответствующих противопоказаний.
Соковыжималка
12 февраля, 10:57
Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
113172048
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Здоровье - Обществопродукты
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