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Президент Ирана подтвердил приверженность ядерной сделке
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РИА Новости

Президент Ирана подтвердил приверженность ядерной сделке

10:32 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Соглашение по иранской ядерной программе живо, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства.
"То, что международный суд принимает решение против США и говорит им, что санкции – это ошибка, показывает, что эта сделка по-прежнему жива. Боязнь за обстановку, которую принесет через несколько месяцев ядерная сделка, говорит, что соглашение живо", - сказал Роухани, чье выступление транслировалось иранским телевидением.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиИранВ мире
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