Медведев заявил, что пришел в политику благодаря Собчаку

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пришел в политику благодаря первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

Медведев, который вместе с Владимиром Путиным работал в команде Собчака в 1990-1996 годах, до 15 января этого года возглавлял правительство, а с 2008 год по 2012 года занимал пост президента России.

"Для меня Анатолий Александрович – коллега, старший товарищ, учитель. Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику", - написал Медведев в Facebook в день 20-летия смерти политика.

По его словам, в 90-е годы было много тяжелой работы, требовались неординарные решения - очень сложные, подчас спорные, но необходимые, и первый мэр Петербурга "со всей решительностью принимал их", избегая при этом радикализма и популизма.

"Его внезапный уход в 2000-м стал настоящим шоком для меня, для всех нас. Никто не ожидал, что это трагическое событие произойдет так рано. На рубеже XXI века, в переломный для страны период. Он многого не успел. Он мог еще очень многое сделать для Санкт-Петербурга, для всей России", - считает зампред Совбеза.