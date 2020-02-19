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Медведев заявил, что пришел в политику благодаря Собчаку
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РИА Новости

Медведев заявил, что пришел в политику благодаря Собчаку

10:29 19.02.2020 (обновлено: 10:30 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пришел в политику благодаря первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.
Медведев, который вместе с Владимиром Путиным работал в команде Собчака в 1990-1996 годах, до 15 января этого года возглавлял правительство, а с 2008 год по 2012 года занимал пост президента России.
"Для меня Анатолий Александрович – коллега, старший товарищ, учитель. Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику", - написал Медведев в Facebook в день 20-летия смерти политика.
По его словам, в 90-е годы было много тяжелой работы, требовались неординарные решения - очень сложные, подчас спорные, но необходимые, и первый мэр Петербурга "со всей решительностью принимал их", избегая при этом радикализма и популизма.
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"Его внезапный уход в 2000-м стал настоящим шоком для меня, для всех нас. Никто не ожидал, что это трагическое событие произойдет так рано. На рубеже XXI века, в переломный для страны период. Он многого не успел. Он мог еще очень многое сделать для Санкт-Петербурга, для всей России", - считает зампред Совбеза.
Анатолий Собчак стал мэром Санкт-Петербурга 12 июня 1991 года, проработав на этой должности четыре года. В 2000 году Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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Дмитрий МедведевАнатолий СобчакКалининградская областьРоссияСветлогорскОбщество
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