В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки

Правоохранительные органы задержали 21 подозреваемого по статье "Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности", в их домах прошли обыски.

Как уточнили в УВД, задержанные планировали перечислить деньги гражданину Узбекистана — члену этой террористической группировки и отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к банде. Следствие по делу продолжается.