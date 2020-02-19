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В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки
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РИА Новости

В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки

10:27 19.02.2020 (обновлено: 10:57 19.02.2020)
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© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана на КПП
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП
© AP Photo / Anvar Ilyasov
ТАШКЕНТ, 19 фев — РИА Новости. В Ташкенте пресекли деятельность группы сторонников международной террористической организации "Катиба Таухид валь Джихад"*, сообщила пресс-служба местной полиции.
Правоохранительные органы задержали 21 подозреваемого по статье "Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности", в их домах прошли обыски.
Операция ФСБ РФ
14 февраля, 11:11
В Подмосковье задержали перечислившего ИГ* 25 миллионов рублей
Как уточнили в УВД, задержанные планировали перечислить деньги гражданину Узбекистана — члену этой террористической группировки и отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к банде. Следствие по делу продолжается.
"Катиба Таухид валь-Джихад"* ответственна за подготовку теракта в Петербургском метрополитене в 2017 году, в результате которого погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы. 4 сентября 2017
21 августа 2019, 12:03
ФСБ включила в список запрещенных организаций "Катиба Таухид валь-Джихад"*
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УзбекистанТашкентСирияРоссияВ мире
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