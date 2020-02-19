В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки

ТАШКЕНТ, 19 фев — РИА Новости. В Ташкенте пресекли деятельность группы сторонников международной террористической организации "Катиба Таухид валь Джихад"*, сообщила пресс-служба местной полиции.
Правоохранительные органы задержали 21 подозреваемого по статье "Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности", в их домах прошли обыски.
14 февраля, 11:11В Подмосковье задержали перечислившего ИГ* 25 миллионов рублей
Как уточнили в УВД, задержанные планировали перечислить деньги гражданину Узбекистана — члену этой террористической группировки и отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к банде. Следствие по делу продолжается.
"Катиба Таухид валь-Джихад"* ответственна за подготовку теракта в Петербургском метрополитене в 2017 году, в результате которого погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
21 августа 2019, 12:03ФСБ включила в список запрещенных организаций "Катиба Таухид валь-Джихад"*