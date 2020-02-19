Названы опасные для скачивания приложения

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин в интервью YouTube -каналу "КаскадТВ" назвал мобильные приложения, которые нельзя устанавливать на смартфон.

В частности, к ним относятся программы, которые получают доступ к телефонной книге пользователя, но не афишируют это (такие как GetContact), а также приложения по блокировке спам-звонков. Эксперт отметил, что, хотя их могут выпускать известные компании, которые якобы не передают данные, информация о входящих звонках так или иначе поступает на их сервера.

Кроме того, Никитин посоветовал не устанавливать на смартфон программное обеспечение по удаленному управлению компьютером. По его словам, мошенники часто используют такие программы для получения банковских данных пользователей и кражи денег со счетов.

Ни при каких обстоятельствах не стоит устанавливать сторонние приложения для детского контроля и отслеживания местоположения, добавил эксперт.