Все центры Роспотребнадзора обеспечили тестами на коронавирус

"В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики", - говорится в сообщении.