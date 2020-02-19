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Все центры Роспотребнадзора обеспечили тестами на коронавирус
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РИА Новости

Все центры Роспотребнадзора обеспечили тестами на коронавирус

10:20 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах России обеспечены тест-системами для выявления коронавирусной инфекции, проведены уже почти 25 тысяч исследований у людей, прибывших из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики", - говорится в сообщении.
По последним данным, проведены почти 25 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР, уточнили в пресс-службе.
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