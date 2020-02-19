Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T10:14+0300
https://ria.ru/20200219/1564953730.html
В Челябинской области экс-чиновницу осудили за мошенничество
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9ec319e009a2631f7b2ab04a6007e9d6.jpg
РИА Новости

В Челябинской области экс-чиновницу осудили за мошенничество

10:14 19.02.2020
254
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима бывшей сотруднице администрации Карталинского городского поселения Челябинской области, обвиняемой в незаконном приобретении принадлежащей администрации квартиры, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в 2015-2016 годах сотрудница, являясь инспектором по жилищным вопросам администрации Карталинского городского поселения, незаконно приобрела право собственности на квартиру в городе Карталы, которая принадлежит администрации поселения. Ущерб от ее действий составил 1,3 миллиона рублей.
"Карталинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 33-летней жительницы Карталинского района. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уточняется в сообщении.
Полицейский
17 февраля, 14:13
На Сахалине сотрудников ДПС задержали за взятки
Осужденной предоставлена отсрочка реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста - до 2032 года, добавляется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, поясняет пресс-центр.
251001
Обсудить 0
Челябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
Мошенники в Белгороде пытались выманить 35 тысяч рублей у ветерана
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Красноярском крае двое полицейских покончили с собой за один день
Артемий Кызласов
На Урале следствие просит арестовать главу ОЭЗ "Титановая долина"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей из банкомата
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей
Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в ближайшие дни
Ольга Бузова
Берг рассказал о ссоре в "Лефортово" с сокамерником из-за Бузовой
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Калининградка подожгла эллинг, пытаясь привлечь внимание приятеля
Смартфон
Названы опасные для скачивания приложения
Автомобиль Следственного комитета РФ
Оформлявшую кредиты без ведома клиентов сотрудницу банка будут судить
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина
Баталину хотят назначить замминистра труда и соцзащиты, заявили в ЕР
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф назвал одну из главных проблем "старых компаний"
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
Детский омбудсмен проверит подростков, готовивших теракт в Керчи
Аэропорт сирийского Алеппо
Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
Лента новостейМолния