В Челябинской области экс-чиновницу осудили за мошенничество

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима бывшей сотруднице администрации Карталинского городского поселения Суд назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима бывшей сотруднице администрации Карталинского городского поселения Челябинской области , обвиняемой в незаконном приобретении принадлежащей администрации квартиры, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в 2015-2016 годах сотрудница, являясь инспектором по жилищным вопросам администрации Карталинского городского поселения, незаконно приобрела право собственности на квартиру в городе Карталы, которая принадлежит администрации поселения. Ущерб от ее действий составил 1,3 миллиона рублей.

"Карталинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 33-летней жительницы Карталинского района. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уточняется в сообщении.

Осужденной предоставлена отсрочка реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста - до 2032 года, добавляется в сообщении.