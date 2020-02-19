Детский омбудсмен проверит подростков, готовивших теракт в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева начала проверку в отношении подростков, готовивших теракты в Керчи

Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Крыму подготовки двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, у которых изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных.

"Проработаю моменты, состояли ли на учете, попадали ли в поле зрения. Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение", - сказала РИА Новости Клюева.

Омбудсмен в среду прибыла в Керчь с рабочим визитом. В ее планах посетить городскую школу №15 и Керченский морской колледж, где учились задержанные подростки, после чего состоится встреча в администрации города.