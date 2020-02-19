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Детский омбудсмен проверит подростков, готовивших теракт в Керчи
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РИА Новости

Детский омбудсмен проверит подростков, готовивших теракт в Керчи

10:13 19.02.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева начала проверку в отношении подростков, готовивших теракты в Керчи.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Крыму подготовки двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, у которых изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных.
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"Проработаю моменты, состояли ли на учете, попадали ли в поле зрения. Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение", - сказала РИА Новости Клюева.
Омбудсмен в среду прибыла в Керчь с рабочим визитом. В ее планах посетить городскую школу №15 и Керченский морской колледж, где учились задержанные подростки, после чего состоится встреча в администрации города.
Во вторник министр образования республики Крым Валентина Лаврик сообщила, что выезжает в Керчь с комплексной проверкой.
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Ирина КлюеваКерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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