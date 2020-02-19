В Красноярском крае двое полицейских покончили с собой за один день

КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Два сотрудника полиции из разных районов Красноярского края покончили с собой в один день, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Мы подтверждаем информацию. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли двое полицейских совершили суицид в один день.
В пресс-службе не привели подробностей. В ряде местных СМИ и социальных сетях сообщается, что один из полицейских работал психологом.
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