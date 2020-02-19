В Тюмени сел самолет Smartavia из-за ухудшения здоровья пассажира

"Сегодня в 7.20 мск в центр управления полетами авиакомпании Smartavia поступило сообщение о том, что на рейсе 5N238, который следовал по маршруту Новосибирск – Москва ("Домодедово"), одному из пассажиров стало плохо, и в течение нескольких минут его состояние здоровья резко ухудшилось. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени", – сказал собеседник агентства.

"В 7.49 мск самолет успешно приземлился в "Рощино" (аэропорт Тюмени - ред.). К борту самолета были поданы несколько машин скорой помощи, по заключению врачей, у одного из пассажиров – ему 59 лет – был диагностирован инсульт. Пассажир, по нашей информации, жив, он находится в сознании, его отправили в больницу Тюмени", – добавил представитель Smartavia.