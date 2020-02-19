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В Тюмени сел самолет Smartavia из-за ухудшения здоровья пассажира
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РИА Новости

В Тюмени сел самолет Smartavia из-за ухудшения здоровья пассажира

10:12 19.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкАэропорт Рощино в Тюмени
Аэропорт Рощино в Тюмени
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
Аэропорт Рощино в Тюмени. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia, совершавший рейс из Новосибирска в Москву, незапланированно сел в Тюмени из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Сегодня в 7.20 мск в центр управления полетами авиакомпании Smartavia поступило сообщение о том, что на рейсе 5N238, который следовал по маршруту Новосибирск – Москва ("Домодедово"), одному из пассажиров стало плохо, и в течение нескольких минут его состояние здоровья резко ухудшилось. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту Boeing 737 находились 165 пассажиров. Посадка прошла нормально, аэропорт был готов к встрече воздушного судна.
"В 7.49 мск самолет успешно приземлился в "Рощино" (аэропорт Тюмени - ред.). К борту самолета были поданы несколько машин скорой помощи, по заключению врачей, у одного из пассажиров – ему 59 лет – был диагностирован инсульт. Пассажир, по нашей информации, жив, он находится в сознании, его отправили в больницу Тюмени", – добавил представитель Smartavia.
Он уточнил, что в 9.05 мск после дозаправки и всех необходимых операций самолет вылетел в Москву.
Аэропорт Домодедово
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SmartaviaBoeing 737Домодедово (аэропорт)МоскваНовосибирскТюменьПроисшествия
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