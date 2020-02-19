Греф назвал одну из главных проблем "старых компаний"

"Он говорит: "Мы не боимся самодвижущихся машин, потому что у нас инженеры не хуже. Как только спрос на электрические машины будет, мы тут же произведем машину, и лучше, чем это делает Tesla. Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги — мы можем делать лучшее железо, но такую бизнес-модель мы не понимаем", — привел Греф слова руководителя немецкой компании.