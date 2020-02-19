Греф назвал одну из главных проблем "старых компаний"

Под "уберизацией" (неологизм от названия американской компании Uber) понимается замена услуг посредников цифровыми платформами.
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Греф выступил в научно-исследовательском технологическом университете "МИСиС" с лекцией, которая была посвящена искусственному интеллекту. Рассуждая о вызовах для крупных старых компаний, он вспомнил разговор с президентом Volkswagen Group Хербертом Диссом. Речь зашла о сервисе Uber.
"Он говорит: "Мы не боимся самодвижущихся машин, потому что у нас инженеры не хуже. Как только спрос на электрические машины будет, мы тут же произведем машину, и лучше, чем это делает Tesla. Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги — мы можем делать лучшее железо, но такую бизнес-модель мы не понимаем", — привел Греф слова руководителя немецкой компании.
По мнению главы Сбербанка, высказанные Диссом опасения отражают страхи, с которыми сейчас сталкиваются предприниматели, уже давно занимающиеся своим делом.
"Их зачастую не страшит то, с чем они сталкивались, и те вызовы, на которые они научились отвечать. Но есть вызовы, к которым они не готовы, и это очень большая проблема".