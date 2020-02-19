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Греф назвал одну из главных проблем "старых компаний"
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РИА Новости

Греф назвал одну из главных проблем "старых компаний"

10:07 19.02.2020 (обновлено: 11:17 19.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал "уберизацию" одним из главных вызовов для всех компаний старого типа, сообщает журнал Forbes.
Под "уберизацией" (неологизм от названия американской компании Uber) понимается замена услуг посредников цифровыми платформами.
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Греф выступил в научно-исследовательском технологическом университете "МИСиС" с лекцией, которая была посвящена искусственному интеллекту. Рассуждая о вызовах для крупных старых компаний, он вспомнил разговор с президентом Volkswagen Group Хербертом Диссом. Речь зашла о сервисе Uber.
"Он говорит: "Мы не боимся самодвижущихся машин, потому что у нас инженеры не хуже. Как только спрос на электрические машины будет, мы тут же произведем машину, и лучше, чем это делает Tesla. Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги — мы можем делать лучшее железо, но такую бизнес-модель мы не понимаем", — привел Греф слова руководителя немецкой компании.
По мнению главы Сбербанка, высказанные Диссом опасения отражают страхи, с которыми сейчас сталкиваются предприниматели, уже давно занимающиеся своим делом.

"Их зачастую не страшит то, с чем они сталкивались, и те вызовы, на которые они научились отвечать. Но есть вызовы, к которым они не готовы, и это очень большая проблема".

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Герман Греф
Сбербанк
471731327
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UberVolkswagen GroupСбербанк РоссииГерман ГрефТехнологииЭкономика
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