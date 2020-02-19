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Туризм
2020-02-19T10:05+0300
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В АТОР оценили потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов
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РИА Новости

В АТОР оценили потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

10:05 19.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
 Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура), если из-за коронавируса гости из Поднебесной останутся невъездными и на время летнего сезона, могут составить 31,2 миллиарда рублей недополученных доходов за май-сентябрь, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".
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По данным аналитической службы АТОР, в 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 миллиона граждан Китая, из них по безвизовому каналу – 1,2 миллиона (750 тысяч приехали в Москву и Санкт-Петербург).
В АТОР отметили, что не менее трех четвертей (75%) всего китайского турпотока приходятся на май-сентябрь. В низкий сезон, если ориентироваться на показатели 2019 года, с января по май в РФ через туроператоров приезжали около 40 тысяч китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц. В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% - то есть месячные цифры прибытий могут быть увеличены до 45 тысяч.
"Таким образом, при средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере 500 долларов, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму не досчитались дохода в размере минимум 1,4 миллиарда рублей", - уточнили в АТОР.
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"При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура) могут составить 31,2 миллиарда рублей недополученных доходов за май-сентябрь", - считают участники рынка.
При этом в АТОР полагают, что временное закрытие китайского туризма для России поможет "обелить" этот рынок. По подсчетам экспертов, "серые" китайские туристы, которые обслуживаются в России своими же согражданами и не приносят доходов российским юридическим и физическим лицам, составляют как минимум 50% турпотока. Эксперты прогнозируют, что "после нормализации ситуации восстановить свою работу не смогут 30-50% ИП и юридических лиц, "заточенных" под прием исключительно китайцев по "серым" схемам".
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ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)МоскваКитайРоссияЭкономика
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