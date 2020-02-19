В АТОР оценили потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура), если из-за коронавируса гости из Поднебесной останутся невъездными и на время летнего сезона, могут составить 31,2 миллиарда рублей недополученных доходов за май-сентябрь, сообщает Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура), если из-за коронавируса гости из Поднебесной останутся невъездными и на время летнего сезона, могут составить 31,2 миллиарда рублей недополученных доходов за май-сентябрь, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

По данным аналитической службы АТОР, в 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 миллиона граждан Китая, из них по безвизовому каналу – 1,2 миллиона (750 тысяч приехали в Москву и Санкт-Петербург).

В АТОР отметили, что не менее трех четвертей (75%) всего китайского турпотока приходятся на май-сентябрь. В низкий сезон, если ориентироваться на показатели 2019 года, с января по май в РФ через туроператоров приезжали около 40 тысяч китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц. В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% - то есть месячные цифры прибытий могут быть увеличены до 45 тысяч.

"Таким образом, при средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере 500 долларов, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму не досчитались дохода в размере минимум 1,4 миллиарда рублей", - уточнили в АТОР.

"При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура) могут составить 31,2 миллиарда рублей недополученных доходов за май-сентябрь", - считают участники рынка.