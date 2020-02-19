Путин поздравил певца и композитора Юрия Антонова с юбилеем

Народный артист РФ родился в 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 70-годы музыкант играл в ВИА "Поющие гитары" и ВИА "Добры молодцы". Сотрудничество с группой "Аракс" в 1979-1981 годах принесло ему всесоюзную славу. Пластинки-миньоны с песнями на музыку Антонова "Золотая лестница", "Я вспоминаю", "Не забывай", "Вот как бывает", "Крыша дома твоего" разошлись тиражом свыше 20 миллионов копий. В конце 80-х годов Антонов начал сольную карьеру, композитор и певец выпустил более 50 дисков. Антонов также написал музыку к фильмам "Берегите женщин", "Прежде, чем расстаться", "Салон красоты", "Приказ" и другим.