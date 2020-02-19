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Путин поздравил певца и композитора Юрия Антонова с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил певца и композитора Юрия Антонова с юбилеем

10:04 19.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Юрий Антонов
Певец Юрий Антонов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Юрий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием, отметив, что его песни любят слушатели разных поколений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народный артист РФ родился в 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 70-годы музыкант играл в ВИА "Поющие гитары" и ВИА "Добры молодцы". Сотрудничество с группой "Аракс" в 1979-1981 годах принесло ему всесоюзную славу. Пластинки-миньоны с песнями на музыку Антонова "Золотая лестница", "Я вспоминаю", "Не забывай", "Вот как бывает", "Крыша дома твоего" разошлись тиражом свыше 20 миллионов копий. В конце 80-х годов Антонов начал сольную карьеру, композитор и певец выпустил более 50 дисков. Антонов также написал музыку к фильмам "Берегите женщин", "Прежде, чем расстаться", "Салон красоты", "Приказ" и другим.
"Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни. Всегда талантливы, мелодичны и узнаваемы – они пользуются искренней любовью слушателей разных поколений", - приводятся в телеграмме слова Путина.
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КультураЮрий АнтоновВладимир ПутинТашкентРоссия
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