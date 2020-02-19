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В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:01 19.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о восьми нарушениях режима прекращения огня за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило 18 раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 27 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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