В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о восьми нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило 18 раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 27 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.