В России не зафиксировали новых случаев заболевания коронавирусом

"За период мониторинга зарегистрировано 1067 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 93 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 66 – грипп А, 51 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, в 27 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 45-х заболевших микстинфекции, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)",- говорится в сообщении.