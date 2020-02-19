Берг рассказал о ссоре в "Лефортово" с сокамерником из-за Бузовой

"Я любил смотреть ТНТ, программу "Дом-2", а он (сокамерник - ред.) не мог понять, почему мужчина моих лет может сидеть и смотреть это. Ну я начал еще говорить с ним об Ольге Бузовой, тут он совсем разозлился: "Как она может тебе нравиться?" "Конечно она мне нравится", - ответил я. И вот однажды вечером он подошел к телевизору и показал руками, сделал вид, что он переставляет его в туалет, как бы смыл телевизор в туалет. Ну а я в ответ взял бутерброд и спустил его в унитаз. Он рассердился еще больше, мол, зачем ты это сделал? Ну я попытался ему объяснить, что Ольга "тоже хочет есть".