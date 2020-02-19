СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после обстрелов украинскими военнослужащими поселков Донбасса, при которых пострадали двое местных жителей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате артобстрела по поселку Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики 18 февраля были повреждены 13 домов и домовладений. Тремя днями ранее прицельным огнем из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка были ранены двое граждан.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", - сказала Петренко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после переворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.