Жалобу на арест генерала Арсланова рассмотрят 20 февраля

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в четверг рассмотрит жалобу защиты на арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Второй западный окружной военный суд в четверг рассмотрит жалобу защиты на арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты 20 февраля в 14.00",- сказал собеседник агентства.

В начале февраля 235-гарнизонный военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций.

Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, просто не существует.

В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".

Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.

Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.