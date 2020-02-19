Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T10:20+0300
https://ria.ru/20200219/1564952632.html
Жалобу на арест генерала Арсланова рассмотрят 20 февраля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409987_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_9e1f3fd81db7bbef4a0a07f9b6f5b3a5.jpg
РИА Новости

Жалобу на арест генерала Арсланова рассмотрят 20 февраля

09:37 19.02.2020 (обновлено: 10:20 19.02.2020)
272
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в четверг рассмотрит жалобу защиты на арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты 20 февраля в 14.00",- сказал собеседник агентства.
В начале февраля 235-гарнизонный военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, просто не существует.
В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
7 февраля, 19:30
Сын замглавы Генштаба Арсланова рассказал об арестованном имуществе
Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
Молоток судьи
7 февраля, 18:53
Суд отправил под арест замглавы генштаба России Арсланова
000000
Обсудить 0
Дело генерала АрслановаХалил АрслановВоентелекомАлександр ДавыдовМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Ольга Бузова
Берг рассказал о ссоре в "Лефортово" с сокамерником из-за Бузовой
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Американские доллары
Стало ясно, что будет с долларом в 2020 году
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
Лента новостейМолния