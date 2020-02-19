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На Кубе осудили санкции США против Rosneft Trading
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РИА Новости

На Кубе осудили санкции США против Rosneft Trading

09:33 19.02.2020
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© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкЦентр Гаваны
Центр Гаваны
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Центр Гаваны. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал санкции США в отношении дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading SA нарушением общепризнанных правил торговли, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министра.
"Санкции против Rosneft Trading SA - это новое нарушение международного права и общепризнанных правил торговли. США не имеют никакого права навязывать односторонние меры в отношении организаций других государств, которые торгуют с Венесуэлой", - написал Родригес.
Ранее венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA назвала санкции США в отношении дочерней компании "Роснефти" попыткой американского правительства взять под контроль мировой рынок нефти.
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
6 февраля, 08:23
Россия и Куба обсудят сотрудничество в условиях санкций США
США дают 90 дней своим союзникам, в частности в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
Вид на Площадь Революции, Гавана, Куба
10 января, 18:53
США приостановили полеты на Кубу, кроме рейсов в Гавану
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Бруно РодригесPDVSAРоснефтьКубаСШАЭкономика
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