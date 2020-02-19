На Кубе осудили санкции США против Rosneft Trading

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал санкции США в отношении дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading SA нарушением общепризнанных правил торговли, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министра.
"Санкции против Rosneft Trading SA - это новое нарушение международного права и общепризнанных правил торговли. США не имеют никакого права навязывать односторонние меры в отношении организаций других государств, которые торгуют с Венесуэлой", - написал Родригес.
Sanción contra Rosneft Trading S.A. es una nueva violación del Derecho Internacional y de las reglas universalmente reconocidas del comercio. #EEUU no tienen derecho alguno de imponer medidas unilaterales a entidades de otros Estados que comercien con #Venezuela. | #Cuba— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 18, 2020
Ранее венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA назвала санкции США в отношении дочерней компании "Роснефти" попыткой американского правительства взять под контроль мировой рынок нефти.
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.
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США дают 90 дней своим союзникам, в частности в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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