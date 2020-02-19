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2020-02-19T09:33+0300
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В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей
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РИА Новости

В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей

09:33 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в причастности к преступлению подозреваются два человека, один из которых является сотрудником банка на 2-м Южнопортовом проезде.
"В отсутствие клиента, используя свой пароль, логин и идентификатор, он вошел в автоматизированную систему банка и произвел "перепривязку" расчетного счета, открытого на имя гражданки 1922 года рождения. После чего неизвестные, получив доступ к указанному расчетному счету, совершили кражу 7 миллионов 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в полицию поступило обращение от инспектора управления безопасности банка о подозрительной банковской операции.
"Восемнадцатого февраля следователем СЧ СУ УВД возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (Кража в особо крупном размере)", - отмечают в полиции.
Полицейский
9 января, 08:38
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