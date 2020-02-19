В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Полиция Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, в причастности к преступлению подозреваются два человека, один из которых является сотрудником банка на 2-м Южнопортовом проезде.

"В отсутствие клиента, используя свой пароль, логин и идентификатор, он вошел в автоматизированную систему банка и произвел "перепривязку" расчетного счета, открытого на имя гражданки 1922 года рождения. После чего неизвестные, получив доступ к указанному расчетному счету, совершили кражу 7 миллионов 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полицию поступило обращение от инспектора управления безопасности банка о подозрительной банковской операции.