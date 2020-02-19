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Туризм
2020-02-19T17:51+0300
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СМИ: авиабилеты на Камчатку могут существенно подорожать
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РИА Новости

СМИ: авиабилеты на Камчатку могут существенно подорожать

17:51 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВулканы Мутновский и Горелый на Камчатке
Вулканы Мутновский и Горелый на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Авиабилеты из Москвы на Камчатку могут подорожать на 10-12 процентов из-за роста тарифов аэропорта "Елизово", пишет газета "Ведомости".
Издание ссылается на письмо директора департамента гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и "Аэрофлот", содержащее заключение управления регулирования транспорта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Холдинг "Аэропорты регионов", владеющий "Елизово", строит в аэропорту новый терминал за семь миллиардов рублей. "Для возврата вложений в здание, которое будет сдано в декабре 2022 года, инвестор просит установить на 2023-2027 годы новые тарифы, ФАС предложение поддерживает", — пишет газета со ссылкой на заключение службы.
Согласно ее расчетам, билеты из "Елизово" в Москву подорожают из-за роста сборов на 10 процентов, в Хабаровск и Владивосток — в среднем на 12 процентов, отмечает издание.
Представитель "Аэропортов регионов" заявил изданию, что "утвержденные тарифы обсуждались в правительстве и ФАС с участием всех заинтересованных сторон, включая авиакомпании". По его словам, до 2023 года проект может получить господдержку в виде субсидирования ставки по кредиту на строительство или капитальный грант, тогда тарифы будут ниже. В Минтрансе поддерживают выделение капитального гранта, отмечает издание.
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