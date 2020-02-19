СМИ: авиабилеты на Камчатку могут существенно подорожать

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Авиабилеты из Москвы на Камчатку могут подорожать на 10-12 процентов из-за роста тарифов аэропорта "Елизово", пишет газета "Ведомости".

Издание ссылается на письмо директора департамента гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и "Аэрофлот", содержащее заключение управления регулирования транспорта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Холдинг "Аэропорты регионов", владеющий "Елизово", строит в аэропорту новый терминал за семь миллиардов рублей. "Для возврата вложений в здание, которое будет сдано в декабре 2022 года, инвестор просит установить на 2023-2027 годы новые тарифы, ФАС предложение поддерживает", — пишет газета со ссылкой на заключение службы.

Согласно ее расчетам, билеты из "Елизово" в Москву подорожают из-за роста сборов на 10 процентов, в Хабаровск и Владивосток — в среднем на 12 процентов, отмечает издание.