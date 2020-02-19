В Москве неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей из банкомата

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение дополнительного офиса банка в Куркино, где неустановленным предметом взломали банкомат и совершили кражу кассет с денежными средствами на сумму не менее 4,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.