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В Москве неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей из банкомата
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РИА Новости

В Москве неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей из банкомата

09:27 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Двое злоумышленников вскрыли банкомат в филиале банка и украли 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Уточняется, что во вторник начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами одного из банковских филиалов, расположенного на улице Соколово-Мещерская, д. 14, сообщил о краже денег из банкомата.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение дополнительного офиса банка в Куркино, где неустановленным предметом взломали банкомат и совершили кражу кассет с денежными средствами на сумму не менее 4,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
Полицейский
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