Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T09:21+0300
https://ria.ru/20200219/1564952158.html
В ЛНР заявили об 11 обстрелах в Донбассе за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:99:3072:1827_1036x0_80_0_0_b5d909dbbb9e3ba2ba69b97e18d7706a.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об 11 обстрелах в Донбассе за сутки

09:21 19.02.2020
959
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использовал запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"За 18 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов", - сказал представитель ЛНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, а также арторудий калибром 122 миллиметра по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Голубовское, Смелое, Сокольники, Березовское и Донецкий. По данным представительства, зафиксированы повреждения жилых домов по 14 адресам, повреждены линии электропередачи, ранен один человек.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
08:00
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
002174
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Василий Небензя
Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Машины скорой помощи в Австралии
При столкновении двух самолетов в Австралии погибли четыре человека
Спутники на Земной орбите
Самарские ученые удешевят запуски спутников за счет новой шумозащиты
Ольга Бузова
Берг рассказал о ссоре в "Лефортово" с сокамерником из-за Бузовой
Участники комплексной экспедиции к Северному полюсу, организованной Экспедиционным центром Министерства обороны РФ в Арктике
Дошедший до Берлина ветеран встретил лыжников похода Хабаровск-Москва
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
Канада поддержала запрет на использование мазута в водах Арктики
Работы в огороде на приусадебном участке
Россиянам после теплой зимы стоит обратить внимание на защиту растений
В лаборатории МИФИ
Российские ученые создали дешевый материал для водородной энергетики
Автомобиль полиции в США
В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию
Дезинфекция улицы в Пекине
"Медиа-вирус": Сovid-19 утяжелили политикой
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Генпрокуратура ДНР возбудила дело после обстрела Горловки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
Лента новостейМолния