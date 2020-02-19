В ЛНР заявили об 11 обстрелах в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Украинские силовики 11 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе , обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использовал запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"За 18 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов", - сказал представитель ЛНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, а также арторудий калибром 122 миллиметра по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Голубовское, Смелое, Сокольники, Березовское и Донецкий. По данным представительства, зафиксированы повреждения жилых домов по 14 адресам, повреждены линии электропередачи, ранен один человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.