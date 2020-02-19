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Сеул хочет запретить въезд иностранным пассажирам Diamond Princess
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РИА Новости

Сеул хочет запретить въезд иностранным пассажирам Diamond Princess

09:20 19.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Южная Корея запретит въезд отпущенным из карантина пассажирам с лайнера Diamond Princess, если они не являются гражданами Южной Кореи, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип.
Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19, смогут покинуть его 19 февраля. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.
"Может быть такое, что люди, высаживающиеся с круизного лайнера в Японии, приедут в Южную Корею. Для таких случаев мы, по примеру прошлых инцидентов, запросили запрет на въезд для таких иностранных граждан. Если же это граждане Южной Кореи, то в рамках карантинных процедур они будут обязаны остаться в добровольном карантине", - сообщил Ким Ган Нип на брифинге Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Власти Южной Кореи запросят у Японии список всех пассажиров круизного лайнера.
Южная Корея в среду эвакуировала с Diamond Princess шесть своих граждан и одного супруга с японским гражданством. Всего на судне находились 14 граждан Южной Кореи, ни у одного из них не было симптомов вируса. Правительство эвакуировало лишь тех, кто выразил такое желание. Остальные восемь южнокорейцев не захотели возвращаться в Южную Корею и смогут сойти с лайнера позже на этой неделе, если у них не обнаружат вирус.
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Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.
Южная Корея ранее уже эвакуировала из города-эпицентра заболевания Уханя в Китае примерно 800 своих граждан и их родственников. Все эвакуированные после прибытия в страну проходят обязательный 14-дневный карантин в местах временного проживания, которые определяет государство.
По последним данным, в Южной Корее заразились 46 человек, 1030 проходят проверку. По данным министерства здравоохранения в день в стране проводится от 800 до 1000 анализов на коронавирус. Выздоровели и выписаны уже 12 человек, таким образом на лечении все ещё находятся 19 человек. В среду планируется выписать еще четырех человек.
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