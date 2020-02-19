Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T11:29+0300
https://ria.ru/20200219/1564951999.html
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137655_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fee2b4979590b46230aed9c8a4d4aa2a.jpg
РИА Новости

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

09:15 19.02.2020 (обновлено: 11:29 19.02.2020)
5143
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
При этом вопрос оплаты этого дня каждый работодатель решает самостоятельно. В некоторых случаях заработная плата из-за этого может уменьшиться.
В Роструде отметили, что предоставить дополнительный выходной можно путем издания локального нормативного акта.

"Поскольку уни­фицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвол­ьной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате", — объяснили в ведомстве.

В феврале и марте россиян ждут две сокращенные рабочие недели — из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
Туристы загорают на пирсе в Анталье
8 декабря 2019, 04:31
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
8232120
Обсудить 0
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Девушка в наушниках
Эксперты попросили Минтранс изменить правила перевозки пассажиров
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей из банкомата
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Американские доллары
Стало ясно, что будет с долларом в 2020 году
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
Лента новостейМолния