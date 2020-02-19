Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
При этом вопрос оплаты этого дня каждый работодатель решает самостоятельно. В некоторых случаях заработная плата из-за этого может уменьшиться.
В Роструде отметили, что предоставить дополнительный выходной можно путем издания локального нормативного акта.
"Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — объяснили в ведомстве.
В феврале и марте россиян ждут две сокращенные рабочие недели — из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
8 декабря 2019, 04:31В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск