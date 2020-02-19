При столкновении двух самолетов в Австралии погибли четыре человека

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения в воздухе двух небольших самолетов недалеко от города Мангалор в австралийском штате Виктория, сообщает местная полиция.
Правоохранители заявили, что сейчас находятся в Мангалоре, который расположен недалеко от Мельбурна, и проводят расследование произошедшего. На месте также работают аварийно-спасательные службы.
"Есть основания считать, что два самолета столкнулись в воздухе перед крушением. В каждом из самолетов было по два пассажира, они погибли на месте происшествия. Личности четырех (погибших – ред.) еще не установлены", - говорится в заявлении полиции штата Виктория.
О произошедшем стражи порядка сообщили управлению по безопасности гражданской авиации и австралийскому бюро безопасности на транспорте.
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